Jan Smit en Kees Tol erkennen ruzie

„Op een gegeven moment is het een beetje de mist ingegaan”, zegt Kees over zijn vriendschap met Jan Smit. „Ik denk dat dat was omdat Jan heel veel weg was. Hij was in Duitsland, hij trad op in de ArenA, Jan was de grote ster.” Volgens de presentator voelden hij en anderen bij terugkeer van Jan naar Nederland een afstand. De zanger bevestigt vervolgens dat hij zijn ’hele inner circle tijdelijk afstootte’.

Kees: „Ik heb toen op een gegeven moment gehad van, Jan stoot mij af, misschien is het maar beter zo om het even op een laag pitje te zetten.” Jan besefte wel dat hij het contact destijds verloor en heeft er spijt van dat hij het op zijn beloop liep. „Dat is achteraf gezien heel dom.”

Intussen zijn de twee weer goede vrienden. Geruchten over een ruzie tussen Jan Smit en zijn vrienden uit Volendam, naast Kees Tol ook Nick en Simon, gingen de laatste jaren al vaker.