Ex Phil Collins weigert huis te verlaten en eist 16,5 miljoen euro

Cevey (46) verblijft in de villa met haar kersverse echtgenoot Thomas Bates (31) en eist via haar advocaten een bedrag van ruim 16,5 miljoen euro van haar ex-man. Volgens haar heeft ze daar recht op, omdat dat de helft van de waarde van het huis is.

Het juridische team van de Britse zanger ziet dat heel anders. „Mevrouw Bates doet het voorkomen alsof haar iets vreselijks is overkomen en ze daardoor recht op dit bedrag heeft. Dat is niet het geval. De heer Collins is eigenaar van dit huis, dus waarom zou ze recht hebben op de helft van de waarde?”

Alle memorabilia van de achtvoudig Grammy-winnaar worden weggehaald uit het huis, om te voorkomen dat deze voor woekerprijzen worden doorverkocht. Het gaat hierbij ondermeer om een platinum plaat voor de hit In The Air Tonight uit 1981 en een prijs voor Against All Odds (Take A Look At Me Now) uit 1984. Cevey meent dat sommige items aan haar zijn toegewezen nadat ze in 2008 van Collins scheidde.

Cevey is Collins’ derde vrouw. Het koppel was van 1999 tot 2008 getrouwd en ze hebben samen twee kinderen. In 2016 kwamen ze weer samen en waren er zelfs plannen om weer te gaan trouwen.