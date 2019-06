’Wat is er met Justin Biebers gezicht gebeurd?’

Drew postte twee foto’s waarop de shirts met haar beeltenis te zien zijn en plaatste daar een hartje bij. Op één foto is Justin te zien in een shirt met Drew uit haar E.T.-periode. Op de andere foto showt een model een shirt met een recentere foto van haar erop. Barrymore draagt zelf ook kleding van het label dat haar voornaam draagt. Zo postte ze in april een foto waarop ze te zien is in een Drew House-shirt.

Ⓒ Instagram

Naast enthousiaste reacties, merken fans van Drew wel op dat Justin Bieber er niet al te florissant uitzag op de foto. „Wat is er met zijn gezicht gebeurd?”, vragen ze zich af. Suggesties dat hij drugs gebruikt, doen meerdere keren de ronde. „Hij moet gezond gaan eten en stoppen met gebruiken, om zijn huid weer gezond te krijgen.”

Drew is de muze voor Biebers kledinglijn Ⓒ Hollandse Hoogte