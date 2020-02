Oscar Isaac speelt mogelijk geen rol meer in Star Wars

Volgens Isaac was Disney, de huidige eigenaar van de Star Wars-saga, niet klaar voor een verhaallijn waarin Poe een romantische relatie krijgt met het personage van acteur John Boyega. Fans speculeerden al eerder dat Isaac waarschijnlijk niet meer zou meewerken aan nieuwe Star Wars-films. Isaac was te zien in de laatste drie films van de saga.

Ook tegenspeler Boyega heeft problemen met Disney. Eerder liet hij per ongeluk zijn Star Wars-script slingeren, waardoor iemand het geheime document kon jatten en op eBay verkopen. Ook kreeg hij problemen met fans van de films, nadat hij een seksueel getint grapje maakte over het personage van zijn tegenspeelster Daisy Ridley.