Plácido Domingo schrapt ook optredens in Londen

De 79-jarige Domingo zou in juli in het Royal Opera House in een interpretatie van Don Carlo van Verdi meedoen. In overleg zijn de opera en Domingo tot de conclusie gekomen dat zijn bijdrage wordt geschrapt en door een ander zal worden gedaan.

„We willen benadrukken dat wij geen beschuldigingen hebben ontvangen tegen maestro Domingo in zijn tijd bij het Royal Opera House”, aldus de leiding van het theater in de Britse hoofdstad.

De tenor annuleerde zelf een serie optredens in Madrid in mei. De Spaanse regering verbood daarvoor twee andere concerten.

Domingo wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie. De incidenten zouden zich over een tijdspanne van dertig jaar hebben voorgedaan en zouden zijn begonnen in de jaren 80. Vorige maand bood hij zijn excuses aan „Ik heb de afgelopen maanden de tijd genomen om te reflecteren over de beschuldigingen van verschillende collega’s. Ik respecteer dat deze vrouwen zich eindelijk comfortabel voelden om hun mond open te trekken en ik wil dat ze weten dat ik oprecht spijt heb van de pijn die ik bij hen hebt veroorzaakt”, zo liet hij weten in een verklaring.