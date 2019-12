BN’ers doen mee aan lampionnenactie ’Nederland geeft licht’

In het stadion werden bijna 24.000 lampionnen in de vorm van een hart aangestoken. Het ontbrandingsmoment was live te zien bij SBS6. Met de actie wil KWF Kankerbestrijding aandacht vragen voor de ziekte kanker. Mensen kunnen een lampion aanschaffen voor een zelfgekozen bedrag vanaf tien euro. Met de opbrengst van de lampionnen financiert de organisatie onderzoek naar kanker.

Winston Gerschtanowitz en Leonie ter Braak presenteerden het lichtspektakel. Voordat de lampionnen werden aangestoken, deden veel onbekende en bekende Nederlanders hun verhaal. De deelnemers hadden op de lampionnen de naam geschreven van iemand die ze dierbaar is. Zo ontstak Giel Beelen twee lampionnen, eentje voor zijn vader en eentje voor zijn zus.

Zangeres Do stak een lampion aan voor alle artsen die hun best doen om mensen die aan kanker lijden zo goed mogelijk te helpen. Daarna zong ze het nummer Stil in mij van de band Van Dik Hout. Ook Ruth Jacoth en Rolf zongen een lied tussen de lampionnen.