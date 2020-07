Hoera, het mag weer: met de kinderen erop uit. Lekker actief klimmen en klauteren. Soms zelfs op grote hoogte, maar dan wel veilig gezekerd. Schommelen, wippen en glijden. In de buitenlucht de prehistorie induiken en stiekem even proberen of zo’n hunebed lekker ligt. Of een sprookjeswereld betreden die vermaakt en betovert. Volledig spontaan gaan lukt in deze tijd misschien niet meer. Maar nog altijd is de keuze reuze!