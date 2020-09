Politie: geen kwade opzet bij ongeval Manuëla Kemp

Over het ongeval liet Kemp op de radio weten: „Er was een onzichtbare draad over het fietspad gespannen die recht in mijn nek kwam. Ik ben heel ernstig gevallen. Er loopt blijkbaar iemand in Hilversum die het leuk vindt om dit soort draadjes over fietspaden te spannen.”

De vork blijkt anders in de steel te zitten. De politie meldt desgevraagd aan De Gooi- & Eemlander dat er sprake is van ’een echt ongeluk’ en ’absoluut geen boze opzet’. Agenten hebben camerabeelden en de situatie ter plekke bekeken. Zo zou Kemp over een plein met een voetgangersgebied zijn gereden. Daarnaast bleek de gespannen draad een doodgewone draad te zijn waarmee een terras wordt afgeschermd. „En we hebben ook geen meldingen gekregen van een draadjesspanner”, weet de woordvoerster.

Vrijdagavond was Kemp nog op het Mediapark voor de presentatie van het radioprogramma De Max!, maar maandagavond liet zij verstek gaan. „Het is niet verstandig voor haar om nu te presenteren”, meldde co-host Henkjan Smits. „Zij heeft er veel last van gehad.” Of Kemp langer uitgeschakeld blijft, is onbekend.