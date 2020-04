Carole Baskin: ’Hij ging tijdens huwelijk maandelijks weg voor seks’

Ⓒ Hollandse Hoogte

Naast het bizarre verhaal over Joe Exotic, werd er in de Netflixhit Tiger King: Murder, Mayhem and Madness nog iets belicht: het mysterie rondom de verdwijning van de man van Joe’s aartsrivale Carole Baskin. Onlangs vertelde Baskin zelf dat haar man - naast de plannen om de opvang voor grote katachtigen naar Costa Rica - nóg een reden had om maandelijks naar het land af te reizen: seks.