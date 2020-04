Jordaanse koning: ’Corona zal voorbijgaan, als God het wil’

„Dit is zoals ik de Jordaniërs ken en over wie ik met trots spreek in de wereld, met vol vertrouwen in mijn volk”, aldus de koning, die eraan toevoegde dat „Jordaniërs hun ware moed tonen in tijden van ontbering.”

Hij wilde in zijn rede dan ook geen advies of richtlijnen geven, maar slechts vertellen hoe goed en sterk de bevolking op de crisis en noodzakelijke maatregelen heeft gereageerd. „U bent groots, omdat u geweldige dingen hebt bereikt in de moeilijkste omstandigheden. Voor u is niets onmogelijk. U bent groots, omdat u het bewijs bent van ware opoffering en onbaatzuchtigheid. U bent groots, omdat u in een natie leeft die de menselijke waardigheid boven alles stelt.”

De koning rekent erop dat de crisis ook weer ophoudt. „Binnenkort zullen er weer gebeden worden gehouden in moskeeën en kerken, zullen straten en markten bruisen, zullen arbeiders terugkeren naar hun fabrieken, zullen werknemers terugkeren naar hun kantoren en zullen onze zonen en dochters, de studenten, weer elke ochtend naar hun scholen en universiteiten gaan. Binnenkort wordt dit een realiteit. Ook dit zal voorbijgaan, als God het wil.”