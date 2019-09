Duitse modefotograaf Peter Lindbergh (74) overleden

Een van zijn bekendste foto’s sierde in 1990 het januarinummer van de Britse Vogue. Op de foto zijn de dan nog jonge Cindy Crawford, Naomi Campbell en Linda Evangelista te zien. Onlangs schoot hij nog foto’s voor de Forces for Change-editie van Vogue met Meghan Markle, de vrouw van de Britse prins Harry, als gasthoofdredactrice.

Zijn dood kwam enigszins onverwacht. Het is niet bekend waaraan Lindbergh is overleden. „Hij laat een grote leegte achter”, valt te lezen op zijn Instagram-account. Lindbergh was getrouwd, had vier kinderen en zeven kleinkinderen.