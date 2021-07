Hans Klok heeft Las Vegas nog niet uit zijn hoofd gezet

Voorlopig is Klok niet met Vegas bezig. Er is volgens hem ook geen contact meer met MGM waar hij onder contract staat. „Ik spreek nog wel mensen die daar werken. De shows beginnen nu mondjesmaat weer met restricties. Er mogen nog weinig mensen naar binnen. Het zal een tijd duren voordat het weer normaal zal zijn”, denkt Klok. „En wie weet hoeveel varianten we nog van het coronavirus krijgen en dat dan alles weer dichtgaat. Dat zit nog wel in je achterhoofd, ook dat Vegas helemaal niet meer terugkomt.”

Klok zou tien jaar lang in de Amerikaanse gokstad optreden en was daar eigenlijk pas net mee begonnen toen vorig jaar de coronacrisis losbarstte. Kort daarvoor had de Nederlander net zijn eerste grote media-optreden gehad in de Ellen DeGeneres-show. „Het ging eindelijk beginnen en twee dagen later ging de wereld op slot”, zo kijkt hij terug. Klok keek het een aantal maanden aan maar vertrok na een half jaar teleurgesteld naar huis. „Ik dacht: ik kan beter naar Nederland gaan. Ik krijg hier meer aanbiedingen en ik moest toch een beetje geld gaan verdienen.”

Het contract van Klok is nu bevroren. Dat kan hij in theorie weer oppikken maar dan moet hij wel opnieuw al z’n spullen naar de andere kant van de wereld verhuizen, en daar heeft hij voorlopig nog geen zin in. „We hebben gewoon enorm pech gehad. Maar kijk, ik ga niet hoog van de toren blazen, maar ik denk dat ik daar heus wel weer terechtkom. En als het zover is, dan doe ik het in stilte”, lacht hij. „Dan zeg ik: oh jongens, by the way, ik sta weer in Vegas!”