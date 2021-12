Brad Pitt viert verjaardag rustig en kijkt uit naar beter jaar

Aangezien de acteur ook tegen het einde van het jaar jarig is, biedt dat hem een extra goed moment om terug te blikken op het afgelopen jaar. „Het was door corona een uitdagend jaar voor iedereen met het maken van films”, weet de bron. „Maar Brad blijft positief en denkt vooral na over zijn volgende stappen. Hij kijkt uit naar een hopelijk beter en positiever 2022.”

Naast zijn werk vocht de acteur afgelopen jaar ook nog steeds een voogdijzaak uit met zijn ex-vrouw Angelina Jolie. Zij wil graag de volledige voogdij over de kinderen Maddox (20), Pax (18), Zahara (16), Shiloh (15) en de 13-jarige tweeling Vivienne en Knox, Brad wil het liever gelijkwaardig verdelen.

„De situatie met de kinderen is nog steeds moeilijk”, erkent de bron. „Het is klote, maar het is wat het is. Zijn kinderen betekenen alles voor hem. Maar het zijn processen waar je doorheen moet.”