Bohemian Rhapsody-maker komt met film over Whitney Houston

Whitney’s schoonzus Pat Houston, die ook een tijdlang als haar manager werkte, laat in een persverklaring weten blij te zijn met de medewerking van Davis, scenarist Anthony McCarten en regisseur Stella Meghie. „Zij zijn de juiste personen om een film te maken die ontroert en iedereen die van Whitney hield zal raken”, aldus Pat.

De film heeft als werktitel I Wanna Dance with Somebody en vertelt het verhaal vanaf Whitney’s jeugd tot haar dood in 2012, toen ze op 48-jarige leeftijd onder invloed van drugs verdronk in bad. Het is niet duidelijk of in de biopic ook aandacht wordt geschonken aan het overlijden van dochter Bobbi Kristina, die drie jaar later onder dezelfde omstandigheden bewusteloos werd aangetroffen in bad en enkele maanden daarna overleed.