Taylor Swift gaat speelfilm regisseren

Swift heeft zelf het script geschreven voor de film, waarover verder nog niks bekend is. De zangeres presenteerde eerder dit jaar op het Toronto Film Festival haar korte film All Too Well.

Ze noemt regisseurs Nora Ephron, Chloé Zhao en Greta Gerwig als haar voorbeelden. Het is volgens Swift heel goed dat er steeds meer vrouwelijke filmmakers zijn. Mensen zijn er niet meer verbaasd of sceptisch over, vindt ze.

De zangeres beseft wel dat ze nog niet kan bogen op veel ervaring als het gaat om het maken van speelfilms. Ze heeft geen opleiding aan de filmacademie gevolgd. „Maar als je op de set van zestig videoclips hebt rondgelopen, leer je wel wat dingen”, zei Swift eerder. „Vanaf het moment waarop ik mijn eerste clip regisseerde, begon mijn leerproces.”