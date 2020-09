Kelly Clarkson noemt nieuwe album therapeutisch

„Het hele album is eigenlijk elke emotie die je ervaart van het begin van een relatie, tot aan het einde, wat het nu is. Het was erg therapeutisch voor me”, aldus Kelly. De Amerikaanse zangeres liet eerder al weten sinds haar scheiding met depressieve gevoelens te kampen.

In juni werd bekend dat Kelly en haar man Brandon Blackstock na een huwelijk van zeven jaar uit elkaar zijn. Het stel kreeg samen twee kinderen, River Rose en Remington Alexander. Blackstock had ook twee kinderen uit een eerdere relatie.