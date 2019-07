Mentale gezondheid ex-man Frances Bean getoetst door rechtbank

Courtney Love en haar ex-manager Sam Lufti zouden een ex-vriendin van Silva hebben gestalkt, en zijn moeder in elkaar hebben geslagen. Volgens Silva zouden ze hem al langere tijd bedreigen, om zo de gitaar van Kurt Cobain terug in handen te krijgen. Samen met een paar anderen zouden Love en Lufti gepland hebben om bij Silva in te breken en hem in elkaar te slaan, om hem daarna te ontvoeren en te vermoorden. Daarom wordt nu bekeken of de man wel mentaal gezond is, of dat het allemaal in zijn hoofd zit.

Frances Bean, de dochter van Courtney Love en Kurt Cobain, en Silva vroegen een scheiding aan in 2016, na slechts twee jaar getrouwd te zijn. Tijdens de scheiding kreeg Silva de gitaar van Cobain in handen. Het is dezelfde gitaar die Cobain bespeelde tijdens zijn wereldberoemde MTV Unplugged optreden in 1993, en is nu miljoenen dollars waard. Bean liet weten zo moe te zijn van haar ex dat ze hem de gitaar gaf in de hoop dat hij daarna op zou houden met haar lastigvallen.