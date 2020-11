Eurosonic Noorderslag 2021 volledig digitaal

Het thema van ESNS is The road to recovery, duidend op de huidige coronacrisis en het overwinnen daarvan. Daarom wordt op het festival onder andere gesproken over de toekomst en alle problematiek en mogelijkheden die daarin liggen. Onder de al bevestigde sprekers horen tv-maker Keith Harris en Mike Malak, de agent van Billie Eilish.

De muzikale line-up voor het online evenement is nog niet bekendgemaakt. Een kaartje kost 50 euro.