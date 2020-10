’Marionette’: Er ligt een pistool in je la. Of niet

Regisseur Elbert van Strien (Zwart water) castte Thekla Reuten in de hoofdrol van zijn eerste Engelstalige speelfilm. Het is een uitwerking van De Marionettenwereld, in 1993 door hem gemaakt als eindexamenfilm op de Filmacademie, waarna hij er ook nog eens een Gouden Kalf voor kreeg.

Na een trauma in de Verenigde Staten, begint psycholoog Marianne in Marionette aan een nieuwe baan in Schotland. Een gure omgeving vol dood en verderf, blijkt al snel. Want de bloederige tekeningen die Manny constant op papier krast, gebeuren even later ook in het echt.

Gouden Kalf-nominatie

De regie van Marionette leverde Van Strien afgelopen maandag opnieuw een Gouden Kalf-nominatie op. Zijn internationale ambitie valt te prijzen en is stemmig genoeg, terwijl ook het acteerwerk van Reuten er mag zijn. Toch valt dit griezelwerkje wat tegen voor mensen die bekend zijn met genregenoten als The Ring, The Omen of Identity.

Wel blijft dat ene zinnetje van Manny nagalmen: zolang Marianne de la van haar bureau dichtlaat, ligt het pistool er wel én niet. Van Strien gebruikt dat gedachte-experiment, ontleend aan de kwantummechanica, om later in de film te spelen met keuzevrijheid en alternatieve tijdlijnen. Jammer blijft dat hij voor dat meest pakkende deel zo’n fikse aanloop nodig heeft.

✭✭✭