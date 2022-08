Caroline van der Leeuw: ’Caro Emerald werd groter dan ikzelf’

De zangeres kondigde eerder deze week aan te stoppen met haar optreden als Caro Emerald, de artiestennaam waarmee zij wereldberoemd werd. Zij gaat optreden met een nieuwe band, The Jordan.

„Ik ging mee in het succes van Caro Emerald en creëerde daarmee een monster”, legt ze nu uit. „Het werd groter dan ikzelf. Ik was mij en dat daar was Caro Emerald. Het waren op den duur twee verschillende entiteiten. Zo voelde het voor mij.”

Haar hoogtepunt als Caro Emerald noemt zij het optreden op Glastonbury in 2014. „Het was bizar: ik stond daar, en al die mensen wisten wie ik was. Hóe dan?!”