De smaak van de veilingmeester

’Waar kleine meesters groot in zijn’, is het motto van zijn collectie. „Ik speur vooral naar betaalbare schilderijen of werken op papier uit de 19de of vroeg 20ste eeuw, die echt iets bijzonders hebben, apart zijn, grappig of afwijkend”, legt Ubbens uit. „Daarbij blijf ik dichtbij mijn eigen smaak. Hoe ik die in een paar woorden zou typeren? Parisian chic. In Parijs wemelt het van de kleinschalige kunsthandels, die met smaak en veel kennis schilderijen, prenten en tekeningen verkopen.”

Haagse school

Ubbens zoekt het hele jaar door, in binnen- en buitenland, naar bijzondere stukken. Aan zijn muur hangen charmante werken van Breitner, Isaac Israels, Louis Apol en Weissenbruch bij. „Veel Haagse School, daar houd ik van. Maar er is zeker ook ander werk. Dankzij mijn netwerk uit mijn Christie’s- tijd, waar ik dertig jaar gewerkt hebt, weten veel mensen mij te vinden. Veel komt uit erfenissen. Zeker 95% van mijn aanbod is vers op de markt of in geen 20 tot 30 jaar van eigenaar verandert.”

Zijn persoonlijke favoriet is een mooi gestileerd meisjeskopje, uitgevoerd in aquarel, van de hand van Nicolaas W. Jungmann. „Een Rotterdammer van origine, die naar Engeland is gegaan en nooit meer is teruggekomen. Hij heeft daar naam gemaakt, maar is hier vrij onbekend. Hij maakt prachtig werk. Ik zat al jaren achter zo’n meisjeskopje aan. Alles is te koop. Maar als deze nog een tijdje bij mij aan de muur blijft hangen, vind ik dat helemaal niet erg”, zegt de veilingmeester lachend.

Ubbens heeft zijn huis coronaproof gemaakt. Overal staan handgels, er is een eenrichtingsverkeersroute door de expositie, met pijlen en ik heb een tent aan mijn woning gebouwd om meer bewegingsruimte te creëren.”

Van 18 t/m 20 september, 25 t/m 27 september en 2 t/m 4 oktober. Voor meer info: ubbensart.com