Waarom Heidi Klum niet langer met diëten worstelt

De 46-jarige koningin van de catwalk is blij met wie ze nu is, vertelt ze in het interview. Jarenlang was ze een van de supermodellen in de mode-industrie en behoorde ze ook tot de Victoria’s Secret Angels. Voor het superdunne lichaamsideaal moest ze hele nieuwe eetgewoontes ontwikkelen. „In het begin moest ik daar echt de discipline voor leren opbrengen.”

Dat ze nu klaar is met die worsteling, betekent niet dat ze deze strikte eetpatronen heeft opgegeven... nee, ze is er juist helemaal aan gewend. „Dat maakt het gemakkelijk. Er zijn zoveel keuzes, maar kies gewoon de juiste dingen. Want dan hoef je er ook niet mee te worstelen.”

Nu haar strikte eetgewoontes vanzelfsprekend zijn geworden, zit Heidi Klum lekker in haar vel. „Ik voel me gelukkig met wie ik ben en hoe ik ben. Ik draag de broeken die ik wil dragaen en ik leef het leven dat ik wil.” '