Hilary Duff vindt derde zwangerschap stuk makkelijker

Voor Hilary was het zwaarder toen ze zwanger was van dochter Banks (2) omdat ze zich zorgen maakte over hoe het zou gaan met haar grotere broer Luca (8). „Ik ben nu vermoeider omdat ik een peuter heb, maar ik heb minder tijd om me te focussen op mijn zwangerschap omdat ik het druk heb met mijn kinderen en werk. Het is een fijne afleiding waardoor ik niet alles ga googelen en niet te veel nadenk over alles wat er bij een zwangerschap komt kijken”, vertelt de actrice aan People.

Ook voelt Hilary zich zelfverzekerder omdat het niet zo lang geleden is dat ze een baby kreeg. „Het geeft zekerheid dat we weten wat we nodig hebben met een pasgeboren baby in huis omdat we dat net hebben meegemaakt met Banks. Beide kinderen zijn ook heel blij dat er een nieuwe baby komt en dat geeft een rust die ik eerst niet had.”

Wel mist de actrice soms haar ’oude lichaam’. „Het ene moment mis ik mijn lichaam en dat ik hele leuke kleren kan aandoen, maar het andere moment voel ik me prima en weet ik dat dit waarschijnlijk de laatste keer is dat ik zwanger ben en probeer ik te genieten van hoe mooi deze tijd kan zijn.”