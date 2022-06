Johnny Depp bedankt fans voor alle steun: ’Jullie zijn mijn werkgevers’

De acteur, die afgelopen week in het gelijk gesteld werd in de smaadzaak tegen zijn ex Amber Heard, roept op om naar de toekomst te kijken. „We zullen nu samen doorgaan. Jullie zijn mijn werkgevers en ik moet jullie wederom zeggen: bedankt. Ik kan niets anders dan jullie bedanken.”

Amber Heard Ⓒ ANP/HH

Heard werd veroordeeld tot het betalen van miljoenen dollars aan schadevergoeding, nadat Depp haar had aangeklaagd wegens smaad. De actrice had in een opiniestuk geschreven over haar ervaringen met huiselijk geweld. En ondanks dat Depps naam daarin niet werd genoemd, stelde hij dat het duidelijk was dat hij daar werd bedoeld en dat zijn carrière en reputatie daaronder hebben geleden.

De jury gaf hem gelijk en sommeerde zijn ex vijftien miljoen dollar te betalen, 35 miljoen minder dan Depp had geëist. De advocaten van Heard hebben aangekondigd dat de actrice in beroep gaat tegen de uitspraak.