Premium Het beste van De Telegraaf

Recensie ✭✭✭ ’Lapsis’: Zwartkomische scifi stemt tot nadenken

— Wat: drama, mysterie, sciencefiction — Regie: Noah Hutton — Met: Dean Imperial, Madeleine Wise, Babe Howard

Door Eric le Duc Kopieer naar clipboard

De Quantum heeft de toekomst, maar er moeten wel nog lange kabels door de jungle worden gelegd.

Dat de technologie zich in rap tempo blijft doorontwikkelen, zien we in het originele en geestige scifi-drama Lapsis. Na het telegram, de telefoon en het internet is er nu… de Quantum! Met deze nieuwe, razendsnelle computer tover je de wereld in een milliseconde je huiskamer binnen.had haar een auto beloofd.