Winst voetbalsters geen verrassing voor Ali B

„Nog 30 min... ik denk dat de Oranje Leeuwinnen 2-0 winnen, wat denken jullie? #aliparanormali”, schreef Ali in de 62e minuut van de wedstrijd op Instagram. Op dat moment stond Nederland het nog 0-0. Vivianne Miedema scoorde in de zeventigste minuut, Stefanie van der Gragt deed dat in de tachtigste minuut.

De winst van Oranje is ook goed nieuws voor rapper Boef. „Ik heb net 5 rug op ze gezet dus beter prikken ze heel snel”, reageerde hij op de voorspelling van Ali. „Ali ik hou van je. Thanks man, ik heb zojuist een zieke klapper gewonnen”, klonk het na afloop.

Niet alleen Boef vierde de overwinning van de voetbalsters. Ook Jeroen van der Boom en Claudia de Breij, die het voetballied Zie die Leeuwinnen schreef, juichten op Instagram. „Ik zie Nederland altijd graag winnen. Van harte dames”, twitterde Henk Westbroek.

Ⓒ Instagram