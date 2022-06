Jackass-ster Bam Margera weer terecht

De manager van de kliniek gaf Margera maandag als vermist op. Omdat hij onder gerechtelijk bevel in de kliniek verbleef, had hij geen toestemming om weg te gaan. Margera ging er naar verluidt toch vandoor omdat hij niet tevreden zou zijn met de instelling. Zo zouden ze afspraken over fysiotherapie voor de pols- en elleboogbreuk die hij opliep bij een skateboardongeluk vorige maand niet zijn nagekomen, zo meldt TMZ.

Margera schikte in april nog in een rechtszaak die hij had aangespannen om zijn ontslag bij Jackass. Volgens de skateboarder hadden de makers van Jackass 4: Forever hem gedwongen een ’wellnesscontract’ te tekenen om mee te mogen doen aan de film. Daarin stond dat Margera, die kampt met verslavingen, drie keer per dag een blaastest moest doen, twee keer per week urine moest afgeven en geregeld zijn haarwortels moest laten testen op het gebruik van middelen. Hij werd ontslagen nadat hij positief was getest op Adderall, een medicijn dat hij slikt vanwege zijn ADHD.