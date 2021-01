Zangeres Shary-An en vriendin krijgen een baby

„Als de liefde wordt bekroond met onze allergrootste wens”, schrijft Shary-An bij een foto waarop te zien is hoe ze dolgelukkig met Nena in een winkel vol kinderwagens staat.

„Alles gaat goed met Nena”, vertelt de zangeres die onder meer bekend is van The voice of Holland en Expeditie Robinson, aan RTL. „Haar buik is lekker aan het groeien, we hebben een hele wilde baby. Ze voelt zich goed en ik kan natuurlijk niet wachten tot ik de kleine in mijn armen kan houden. En heel veel liedjes voor haar te zingen en haar te knuffelen en te zoenen.”