Tranen van geluk: Bibian Mentel fietst weer

„Dikke tranen van geluk als ik dit zie”, schrijft een emotionele Edwin op Facebook bij een filmpje van zijn grote liefde Bibian. „Het kost nog veel moeite maar ze fietst! Weer een stapje in een lang en zwaar proces waar hoop en wanhoop, blijdschap en verdriet soms dicht bij elkaar liggen,maar Bibian blijft knokken, lachen, doelen stellen, motiveren en hoe onmogelijk het misschien zal klinken, genieten!”

De 46-jarige snowboarder moest begin maart onder het mes omdat een rugwervel dusdanig door een tumor was verzwakt dat hij kon breken. Kort daarna moest ze opnieuw geopereerd worden, omdat het gevoel in haar benen verdwenen was. Inmiddels zit ze midden in haar revalidatietraject.