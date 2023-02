Acteur Tom Sizemore zal niet ontwaken uit coma: ’Geen hoop meer’

„Vandaag hebben de doktoren zijn familie laten weten dat er geen hoop meer is en ze hebben geadviseerd een besluit te nemen over het beëindigen van het leven”, zo luidt de verklaring van Lago. „De familie beslist nu over zaken rondom het levenseinde en zal woensdag met een nieuwe verklaring komen.”

De verwijding van de ader is een gevolg van een herseninfarct en een aneurysma in de hersenen, zo heeft zijn manager in dezelfde verklaring bevestigd. De 61-jarige acteur kampt al jaren met verslavingen en werd meermaals opgepakt voor drugsbezit.