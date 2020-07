De Bachelorette: Het DRAMA gaat gewoon DOOR

Ⓒ RTL / Jean-Pierre Fourie

Waar het tv-programma De Bachelorette om het vinden van de ware liefde zou draaien, blijkt het, nu de grote finale is geweest, vooral uitgelopen te zijn op onderlinge haat en nijd tussen het uiteindelijke liefdeskoppel. Deelnemer Jethro ontving doodsbedreigingen voor zijn vermeende verraad en een teleurgestelde Jordy meent dat hij had moeten winnen. Een plottwist was er ook nog tijdens de reünie-uitzending woensdagavond.