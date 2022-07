Jarvis Cocker bevestigt reünie britpopband Pulp

Het is nog niet bekend hoeveel shows de band gaat geven. Tijdens een Q&A-sessie voor de krant The Guardian vertelde Cocker dat Pulp volgend jaar ’enkele concerten’ zal geven. De zanger van de band hield de sessie om zijn nieuwe boek Good Pop, Bad Pop te promoten.

Vorige week had Cocker op Instagram een cryptische post geplaatst met een stukje tekst uit het Pulp-nummer This Is Hardcore. De track komt van het gelijknamige album dat in 1998 verscheen. Fans van de band legden meteen de link met een reünie omdat het volgend jaar 25 jaar geleden is dat het album verscheen. Cocker beaamde dat de post expres cryptisch was en dat de band inderdaad weer bij elkaar komt.

’Koester je Pulp-platen’

Een paar uur later meldde ook drummer Nick Banks zich op social media. Hij schreef op Twitter dat details over de optredens snel bekend worden gemaakt. „Blijf kalm, koester je Pulp-platen en droom maar vast dat je helemaal gek wordt, ergens in 2023”, liet hij zijn volgers weten.

Pulp werd al in 1978 opgericht door de destijds vijftienjarige Cocker. De doorbraak van de band kwam pas midden jaren negentig. Met bands als Oasis en Blur kende britpop toen een bloeiperiode. Pulp scoorde in ons land hits met Common People en Disco 2000. In 2001 ging de band uit elkaar om in 2011 weer even terug te keren op het podium. Cocker zelf heeft veel succes als soloartiest. Vorige maand was hij nog te zien op het festival Glastonbury.