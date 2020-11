Mary Borsato openhartig over scheiding Marco en Leontine

Volgens Mary verliep de scheiding liefdevol, omdat ze hem naar eigen zeggen het goede voorbeeld heeft gegeven. „Marco heeft aan mij een goed voorbeeld gehad, qua hoe een scheiding harmonieus kan verlopen. Maar zo is hij ook gewoon. Als ik zie hoe hij dingen regelt, denk ik: zo zou ik het precies hebben aangepakt. Wacht: zo heb ik het ook aangepakt! Van mijn drie kinderen lijkt hij innerlijk het meest op mij.”

Over de burn-out waar Marco al een een tijd mee kampt, vertelt ze dat het langzaamaan beter gaat. „Zo’n burn-out is pittig, beetje bij beetje gaat het beter. Hij moet veel verwerken. Gelukkig heeft hij fijne vrienden om zich heen en gaan hij en Leontine goed met elkaar om. En samen zijn ze fantastisch met de kinderen”, aldus Mary, die tegenwoordig op tv te zien is in Borsato’s budget bruiloft.

Het is een roerig jaar voor Marco geweest, nadat de zanger in opspraak raakte vanwege zijn door Privé onthulde affaires. Begin dit jaar werd bekend dat hij kampt met een burn-out en dat Marco en Leontine besloten een punt achter hun huwelijk te zetten.