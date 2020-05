Prime Video krijgt een huurknop

Wie uitgekeken is op het aanbod dat inbegrepen is bij een abonnement op Prime, kan door de toevoeging van een winkel via dezelfde app een film huren of kopen. Om dit mogelijk te maken sloot Amazon deals met grote filmstudio’s als Warner Bros., Disney en Dutch Filmworks. Onder de films die nu te huur zijn, bevinden zich de bioscoophit Penoza: the final chapter en Oscarwinnaar 1917.

Vooralsnog was Apple de enige aanbieder op het gebied van films in Nederland die zowel aan abonnementen (Apple TV Plus) als losse verkoop (iTunes Movies) deed. De prijzen die Amazon rekent, zijn vergelijkbaar met die bij andere aanbieders. Zo kost een recente film doorgaans 16,99 euro om te kopen en 4,99 om te huren.

De Store is een aanvulling op de al bestaande abonnementsdienst Prime Video. Ⓒ Screenshot Prime Video

Een deel van de films is in Ultra HD (4K) beschikbaar, maar uit een eerste steekproef blijkt dat het om minder titels gaat dan bij concurrent iTunes. Opvallende afwezige in het nieuwe aanbod zijn televisieseries. Waar Amazon die in bijvoorbeeld Duitsland wel verhuurt, beperkt de internetgigant zich in ons land tot films.

Goede zaken

De afgelopen maanden deden de ’thuisbioscopen’ goede zaken, mede omdat de echte filmtheaters dicht waren. Dinsdag becijferde onderzoeksbureau Telecompaper dat 38 procent van alle huishoudens in de eerste drie maanden op deze manier een film huurde. Van de onafhankelijke spelers was Pathé Thuis marktleider.

Ruim een kwart van de bestellingen liep echter via het tv-kastje van de telecomaanbieders. Mannen bleken met gemiddeld 2,2 films in het eerste kwartaal iets vaker te huren dan vrouwen (1,7). Mannen doen dat bovendien vaker via apps. Zo is het verschil bij Google Play tussen mannen (9 procent) en vrouwen (6 procent) een factor anderhalf.