Belgische prins Gabriël heeft eerste jaar militaire opleiding afgerond

Het Belgische hof deelt foto’s van Gabriël in militair kostuum, waarbij wordt vermeld dat de prins het zomerkamp achter de rug heeft en daarmee het eerste jaar van de opleiding Sociale en Militaire Wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School (KMS). „Tijdens dit kamp werden de leerling-officieren uit hun comfortzone gehaald en moesten ze hun grenzen leren verleggen. Op het programma stonden onder andere hindernissenparcours, camouflagelessen, schietoefeningen en sportactiviteiten.”

Verder „werd het groepsgevoel tussen de leerlingen versterkt doordat ze samen, en in een voor hen onbekende omgeving, de oefeningen tot een goed einde moesten brengen”, aldus het Belgische hof.

Gabriël startte in de zomer van 2022 met de studie, prinses Elisabeth in de zomer van 2020. Zij legt later dit jaar de „eed van officier af”, meldde het hof eerder op de dag.