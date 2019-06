Televizier Gala introduceert nieuwe prijs

Televizier heeft YouTuber Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials, gestrikt als ambassadeur van de nieuwe award. „Ik ben heel blij dat content-creators in Nederland met deze prijs erkenning krijgen voor datgene waar ze zo hard aan werken en waar zoveel kijkers plezier aan beleven. De award geeft deze makers die extra glow waar ik zo van hou, dus stemmen allemaal”, zegt ze in een reactie. Nikkie heeft zelf twaalf miljoen volgers op YouTube.

Een jury heeft een startlijst met voorlopige kanshebbers samengesteld. Het publiek kan daar nog series aan toevoegen. De jury deelt aan het slot nog vijf wildcards uit voor de definitieve nominatieronde.

Wie is de mol?

De Televizier-Ster: Online-videoserie is de tweede nieuwe prijs in twee jaar tijd die wordt geïntroduceerd. Vorig jaar kwam de organisatie al met de Digital Impact Award voor het televisieprogramma dat ook online goed scoort. Deze prijs ging naar het programma Wie is de mol?.

Het Gouden Televizier-Ring Gala vindt in oktober plaats in AFAS Live in Amsterdam. Vorig jaar ging de felbegeerde ring naar Beau Five Days Inside.