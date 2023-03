Oscars willen politiek buiten de deur houden

Volg hieronder vanaf zondagnacht 1.00 uur de live twitterfeed van filmjournalist Marco Weijers voor al het nieuws en de achtergronden van de 95e Academy Awards.

De weigering om de Oekraïense president Zelenski gelegenheid te geven zich online tot het Oscar-publiek te richten, past in dat plaatje. Grote filmfestivals als die van Cannes en Berlijn boden hem eerder wel hun podium en acteur Sean Penn drong daar voorafgaand aan de vorige uitreiking van Amerikaanse filmprijzen ook al op aan bij de Academy. Die nu dus opnieuw de deur dicht houdt.

De politieke polarisatie in de Verenigde Staten zelf mag van de organisatie evenmin een smet werpen op de 95e uitreiking van de Oscar. Hoewel Joe Biden eerder al wel eens als vice-president een Academy Award aan gelukkige winnaar mocht overhandigen, is hij - nu hij zelf president is - niet nog eens uitgenodigd om de feestvreugde te verhogen. Zelfs al doet hij vanaf morgen toevalligerwijs enkele dagen Californië aan.

Toch blijft de kans dat het Amerikaanse prijzencircus dit jaar toch weer politieke lading krijgt groot. Zo blijft diversiteit een gevoelig onderwerp. Het feit dat er dit jaar in de Oscar-categorie voor Beste Regie geen enkel vrouw werd genomineerd, blijkt velen een doorn in het oog. Ook het aantal zwarte genomineerden is dit jaar beperkt, terwijl juist een recordaantal kanshebbers op Hollywood-goud een Aziatische achtergrond heeft.