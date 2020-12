BBC onder vuur: staatsomroep nu pornozender?

Ⓒ BBC / Industry

Heel veel bloot, explicite seksscènes en overmatig drugsgebruik. Het is de rode draad in Industry, de nieuwe serie die op BBC 2 wordt uitgezonden. Na het zien van enkele afleveringen rijst echter al snel de vraag: is de serie een verfrissende weergave van hoe de nieuwe generatie omgaat met werkdruk en liefde of is het niets minder dan platte porno op primetime?