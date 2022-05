Sheryl Crow blikt terug op ontmoeting Rolling Stones: ’Hele dag moeten kotsen’

Hoewel ze al wel de backing vocals had verzorgd tijdens de Bad-tour van Michael Jackson van 1987 tot 1989 en ook solo al wel een beetje voet aan de grond kreeg, voelde Crow zich nog altijd een buitenstaander. Des te groter was de druk die zij voelde toen ze door The Rolling Stones, haar grote idolen, werd benaderd om samen met hen een cover van Live with me te zingen tijdens een optreden in Miami.

(Lees verder onder video.)

„Ik was toen echt nog een buitenbeetje en uitgerekend The Stones merkten me op en verwelkomden me in hun wereld. De wereld waar ik altijd al wilde zijn. Het voelde altijd alsof ik in het verkeerde tijdperk geboren was ”, blikt Sheryl Crow in The Howard Stern Show terug. Maar hoe blij ze ook was dat ze met haar helden op mocht treden, nerveus was ze ook. „Ik heb de hele dag gekotst. Ik was zo ontzettend bang.”

Waar ze dertig jaar geleden nog als de dood was voor haar optreden met The Stones, heeft ze Mick Jagger onlangs zelf benaderd voor wederom een cover van Live with me. „Ik sms’te hem en vroeg hem of hij harp wilde spelen. Terwijl ik hem dat bericht stuurde, dacht ik: ’ik kan niet eens geloven dat ik zijn telefoonnummer heb’.”