Boris en Lilly Becker vieren de liefde

De Beckers gaven elkaar vandaag precies zes jaar geleden het jawoord. Sharlely, ook wel Lilly genoemd, staat op sociale media stil bij haar trouwdag.

"Happy 6th anniversary Boris", schrijft het model bij een foto van haar en haar man. Alsof ze nooit had verwacht dat ze het zes jaar met hem zou kunnen volhouden: "Phew, we made 6!"

Boris en Lilly beloofden elkaar op 12 juni 2009 in het stadhuis in Sankt Moritz in Zwitserland de eeuwige trouw. Alleen vrienden en familie van het bruidspaar waren bij de ceremonie. Het stel kreeg een jaar later zoon Amadeus Benedict Edley Luis.