Rihanna: Ik ben heel verlegen

"Het kost veel moeite om dat gevoel te overwinnen", vertelt ze in een interview met TV Extra van Daily Star.

De zangeres noemt als voorbeeld verhuizen naar een nieuwe omgeving. "Je krijgt nieuwe vrienden, maar jij bent het buitenbeentje. Dat is moeilijk als je een kind bent. Het was ook weer lastig toen ik naar Amerika vertrok om muziek te maken. Ik was dat zestienjarige meisje van de eilanden."

"Ik ben tot op de dag van vandaag verlegen", vervolgt ze. "Maar als ik me op mijn gemak voel bij je, komen de andere kleuren van mijn persoonlijkheid naar buiten. Dan voel ik me comfortabel genoeg om levendig en grappig te doen en te zeggen wat ik wil zeggen, omdat ik dan weet dat de ander zich niet beledigd voelt door de grapjes die ik maak of door wat ik zeg."