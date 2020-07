Leren leven met verdwijning

De benauwende openingsscène van Madre stond eerder op zichzelf als korte film, die in 2019 voor een Oscar werd genomineerd. Regisseur Rodrigo Sorogoyen breidt zijn verhaal nu verder uit door tien jaar vooruit te springen. Elena is vanuit Spanje verhuisd naar de kust van Zuid-Frankrijk, in de hoop ooit haar zoon nog tegen te komen. Wanneer ze de zestienjarige Jean voorbij ziet lopen, een Franse jongen die een beetje Spaans spreekt, begint de moeder geobsedeerd te raken.

Marta Nieto is sterk als moeder, gekweld door verdriet.

Jean wordt daar geenszins door afgeschrokken. Spannend juist, die aandacht van een volwassen vrouw. Een beetje te simpel gaat dat allemaal wel, maar het zorgt voor een ontroerende band tussen twee mensen die eigenlijk al weten dat ze op zoek zijn naar hele verschillende dingen. Die ieder een eigen leven hebben waar ze naar terug zullen moeten keren.

Sorogoyen prikt hun ballon dan ook meerdere keren lek, in knap geschreven scènes waarin de sfeer omslaat zoals in de eerste minuten. Vooral Marta Nieto speelt daarbij sterk. Een moeder die gekweld wordt door verdriet, maar ook troost en heling vindt in een tijdelijke illusie.

✭✭✭✩