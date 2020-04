Duits coronalied wél in paar uur op 1

Het veelbesproken ’coronalied’ Zon is in geen velden of wegen te bekennen in de Single Top 100. Het nummer zorgde nog voordat het lied uitkwam al voor ergernis, maar ook daarna was er niets dan kritiek op het coronalied. In Duitsland daarentegen wordt hun eigen coronalied wél omarmd, het nummer stond binnen no-time op één.