Beau gaat nog even door met huiskamershow

De presentator startte eind vorige maand met het tweewekelijkse Beau blijft binnen en dat bevalt.

„Lekker kletsen met de mensen thuis. Soms grappig, soms verdrietig, soms informatief. Er gaat van alles fout, mijn kinderen lopen door het beeld en ik schakel af en toe naar het testbeeld, maar dat hoort er juist bij. Het is live en we zitten bij mij in de huiskamer. Ik verheug me echt de hele week op die uitzendingen. Want ik weet voor een groot gedeelte niet wat er gaat gebeuren. En die spontaniteit levert een interessante spanning op. Het is eigenlijk radio op tv. Ik noem het ook wel ’piraten tv’”, aldus Van Erven Dorens.

De talkshow is tot en met 25 april elke vrijdag- en zaterdagavond te zien bij RTL 4.