Afscheidsconcert voor Golden Earring verschoven naar begin 2024

Het afscheidsconcert voor de Haagse band Golden Earring in Ahoy wordt verschoven van half oktober naar het eerste kwartaal van 2024. De organisatie van het concert heeft hiertoe besloten omdat zich recent nieuwe partners hebben gemeld voor het evenement. „Het concert verschuift om het zowel financieel als productioneel mogelijk te maken”, staat in een verklaring te lezen die dinsdag is verspreid. De nieuwe datum van het concert wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt.

