Boef: ’De kech-discussie was mij bijna fataal geworden’

„De kech-discussie was mij bijna fataal geworden”, zei Boef vrijdag in Beau. „Dat was het randje van mijn carrière. Het is dat ik zo’n gigantische fanbase heb die mijn muziek bleef streamen en naar mijn optredens kwam, maar voor het grotere publiek was dat wel het moment dat iedereen dacht: ’die Boef, dat is wel een mafkees’.”

„Dat was ook het moment dat ik zelf wakker ben geworden”, vervolgde Boef. „Ik moest mij bewust worden dat ik een voorbeeld ben voor de jeugd.”

Volgens de inmiddels 27-jarige rapper was het ook niet gemakkelijk in de spotlights. „Het is best wel moeilijk om als jonge jongen altijd maar die camera op je te hebben. Het heeft bij mij gewoon wat jaren geduurd om persoonlijk en mentaal te groeien. Ik ben nu vijf jaar later een heel stuk verder.”

De rapper spreekt openhartig over zijn leven in de documentaireserie Gewoon Boef, die vanaf vrijdag op Videoland te zien is.