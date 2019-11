Supergirl-actrice Melissa Benoist slachtoffer huiselijk geweld

In de video vertelt Melissa onder meer over een incident waarbij iemand een telefoon in haar gezicht gooide, en daarmee haar neus brak en oog beschadigde. Omdat ze de volgende dag opnames had, verzonnen haar toenmalige partner en de actrice een verhaal om haar verwondingen te verklaren. Ze zegt ook audities en werkaanbiedingen te hebben afgeslagen, omdat haar ex niet wilde dat ze scènes opnam waarin ze met andere mannen zoende of flirtte.

Blake Jenner is vier jaar jonger dan zijn voormalig echtgenote. Een woordvoerder van Melissa wilde woensdag tegenover onder meer The Wrap niet bevestigen of ontkennen dat het om de acteur uit onder meer Glee en Netflix-serie What/If gaat.