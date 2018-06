'Scott Disick cancelt feestje in club'

Dat meldt TMZ.

Volgens de website zou Scott zo'n 50.000 dollar (bijna 46.000 euro) krijgen als hij zijn opwachting zou maken bij het Pool After Dark-feestje in Atlantic City. Maar bronnen hebben bevestigd dat Scott niet van plan is om te gaan. Waarom Scott besloten heeft om dit af te zeggen is niet bekend. Zijn management zou hebben gevraagd of het feestje eventueel verplaatst kan worden, maar daar zou nog geen beslissing over genomen zijn.

Ongeveer twee weken geleden werd bekend dat Scott en Kourtney Kardashian na negen jaar uit elkaar zijn. De twee hebben samen drie kinderen. Kourtney, de zus van Kim Kardashian, zou de relatie hebben verbroken nadat er foto's opdoken van Scott die samen met zijn ex-vriendin op een feestje was in Frankrijk.

Vorig weekend besloot Scott ook al een feestje af te zeggen. Hij zou toen een clubavond bijwonen in Las Vegas, dit is volgens TMZ verschoven naar 24 juli.