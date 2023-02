Shakira na relatiebreuk Gerard Piqué: ’Ik red het nu in m’n eentje’

Onlangs nog liet Shakira zich scherp uit over de relatiebreuk met Piqué, die de Colombiaanse verruilde voor de 22-jarige studente Clara Chia Marti. In haar onlangs verschenen nummer BZRP music session #53 nam ze het de oud-voetballer kwalijk te zijn vreemdgegaan.

De zangeres geeft in het interview aan sterker te zijn geworden door de afgelopen periode. „Wanneer een vrouw beproevingen doorstaat, wordt ze hier uiteindelijk krachtiger door. Er zijn dromen kapot. Het belangrijkste is dan dat je de kleine stukjes bijeenraapt, jezelf herpakt en dat ik een voorbeeld ben voor mijn kinderen.”

Plekje in de hel

Ze probeert nu meer op eigen benen te staan. „Ik ben altijd best emotioneel afhankelijk geweest van mannen. Ik werd verliefd op een liefde en ik denk dat ik daar nu vanuit een ander perspectief naar kan kijken. Ik red mezelf nu in m’n eentje.” Tijdens het gesprek sprak ze ook kort over de nieuwe vriendin van haar ex-partner. „Er is een plek in de hel voor vrouwen die andere vrouwen niet steunen”, aldus Shakira.

Afgelopen zomer maakten de voormalige speler van FC Barcelona en Shakira bekend uit elkaar te gaan. Het stel was ruim twaalf jaren samen en heeft twee kinderen.