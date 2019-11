In de etalage: Gordons villa

„Daar gaat hij dan, mijn huis na 20 mooie enerverende geweldige jaren”, begint de zanger zijn post op Facebook.

Hij vervolgt: „Gelachen gehuild gefeest gedanst op deze bijzondere plek. Maar het is tijd voor verandering en een ander leven en daarom ook met trots verkoop ik een stuk van mijn energie die dit huis zo te gek maakt. Hier gaan andere mensen gelukkig worden, dromen en een toekomst opbouwen. Dus met gepaste trots neem ik afscheid van dit icoon in mijn leven om verder te kunnen naar mijn nieuwe bestemming. Ik dank je hartelijk geweldig lief krankzinnig gaaf huis en vergeten zal ik je nooit. Wie wordt de nieuwe eigenaar?”

De bijbehorende video:

De huidige vraagprijs van Gordons villa is nog niet bekend. In 2016 stond zijn villa te koop voor 2,9 miljoen euro. In 2013 probeerde hij het met een vraagprijs van 3 miljoen euro. Zelf kocht de zanger de villa in september 1999 voor een prijs van 1,2 miljoen euro.